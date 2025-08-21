Stirnglatze und blaue Augen: Falscher Polizist überfällt Trucker in Hamburg

In Billbrook ist am Montagabend ein 66-jähriger Lkw-Fahrer Opfer eines Überfalls geworden. Vier Unbekannte gaben sich als Polizisten aus und raubten den Mann aus. Zur Hauptperson veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Täterbeschreibung.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der Fahrer auf der Liebigstraße an seinem Lkw auf, als zwei schwarze Pkw neben ihm stoppten. Aus den Fahrzeugen stiegen jeweils zwei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Einer von ihnen zeigte eine Schusswaffe und überprüfte die Papiere des 66-Jährigen. Dabei entdeckte er Bargeld, das er an sich nahm. Anschließend stieß er den Mann in die Schlafkabine seines Lkw und floh mit den Komplizen in Richtung Billbrookdeich.

Großfahndung mit einem Dutzend Streifenwagen

Der Fahrer blieb unverletzt. Trotz einer großangelegten Fahndung mit rund einem Dutzend Streifenwagen, der Unterstützungseinheit USE sowie dem Polizeihubschrauber „Libelle 2“ gelang es nicht, die Täter zu stellen.

Der Haupttäter soll etwa 35 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Er wird als von „europäischer“ Erscheinung beschrieben, mit normaler Statur, blauen Augen und kurzen, hellen Haaren mit Stirnglatze.

Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose. Zu den Komplizen liegen bislang keine Beschreibungen vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt 164. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den beiden schwarzen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (mp)