Falsche Polizisten erbeuten in Hamburg Geld – und Gewehre

Zwei falsche Polizisten haben am Sonntagabend in Altona einen 83-jährigen Mann bestohlen. Die Täter trugen dunkle Kleidung mit Polizeiabzeichen und erbeuteten neben Bargeld auch mehrere Waffen.

Nach Polizeiangaben klingelten die beiden Unbekannten zwischen 18.30 und 23.45 Uhr an der Wohnungstür des Seniors in der Straße Lüttkamp. Auf ihrer dunklen Kleidung war laut MOPO-Informationen der Schriftzug „POLIZEI“ zu sehen.

Trickbetrüger erbeuten Geld und Gewehre

Die falschen Beamten behaupteten, sie seien wegen eines drohenden Einbruchs gekommen. Durch geschickte Fragen fanden sie heraus, dass der 83-Jährige einen Tresor und einen Waffenschrank besitzt.

Unter dem Vorwand, die Wertsachen sicherzustellen, nahmen die Betrüger eine kleine Geldsumme aus dem Tresor sowie drei Langwaffen – darunter zwei Luftgewehre – an sich. Erst später bemerkte der Senior den Diebstahl und erstattete am nächsten Tag Anzeige.

Die Polizei bittet um Hinweise. Täter 1 soll etwa 1,75 Meter groß und kräftig gebaut sein, ein rundes Gesicht, dunkle Haare und einen schwarzen Vollbart haben. Täter 2 wird als rund 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.

