Zwei Männer sollen im Juni dieses Jahres eine Seniorin in Groß Borstel um wertvollen Schmuck gebracht haben. Dazu gaben sie sich als Polizisten aus. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto öffentlich nach einem der mutmaßlichen Täter.

Laut Polizei kontaktierten die Männer eine 66-Jährige telefonisch und gaben sich als Polizisten aus, die wegen eines angeblichen Raubs in der Nachbarschaft ermittelten. Die Frau wurde aufgefordert, ihre Wertgegenstände bereitzuhalten, damit diese überprüft werden könnten.

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet

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Kurz darauf erschien einer der mutmaßlichen Täter an der Tür der Seniorin. Sie übergab ihm Schmuck, der nach MOPO-Informationen mehrere Tausend Euro wert war. Erst später kontaktierte die Frau die echte Polizei und erstattete Anzeige.

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Den Ermittlern gelang es, ein Foto aus einer Überwachungskamera zu sichern, das einen der Männer zeigt. Der Gesuchte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Steppweste, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und eine weiße Kopfbedeckung getragen haben.

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Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen.