Hamburger Familie gefesselt und ausgeraubt: SEK nimmt falsche Polizisten fest

Mit Uniformen und gefälschten Durchsuchungsbeschlüssen sollen sich zwei Männer Zugang zu Wohnungen verschafft und ihre Opfer brutal ausgeraubt haben. Jetzt wurden sie festgenommen.

Ermittler der Hamburger Polizei haben gemeinsam mit Kollegen aus Berlin zwei Männer im Alter von 27 und 51 Jahren festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, im Januar einen 21-Jährigen und dessen Mutter in Lurup sowie einen Schmuckhändler in Wilhelmsburg überfallen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich die Tatverdächtigen als Polizeibeamte aus. Sie sollen Uniformteile getragen und ihren Opfern falsche Durchsuchungsbeschlüsse gezeigt haben. Anschließend wurden die Geschädigten laut Polizei gefesselt und unter Gewaltandrohung beraubt. Die Täter erbeuteten Schmuck, Uhren und Edelmetalle von hohem Wert.

Die Festnahmen erfolgten am vergangenen Freitag bei Durchsuchungen in Berlin-Schöneberg und Berlin-Rudow, an denen auch ein SEK beteiligt war. Dabei stellten die Ermittler Bargeld und Luxusuhren im sechsstelligen Wert sicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Lehrer hört verdächtige Geräusche – Polizei wird an Hamburger Schule fündig

In der Wohnung des 51-Jährigen fanden die Beamten zudem rund 560 Gramm Kokain. Beide Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. (rei)