Der Kriminalfall um die vermisste Hilal Ercan hat Hamburg bewegt wie kaum ein anderer. Intensiv wurde nach dem Mädchen gesucht, dafür sogar mehrfach der Volkspark umgegraben. Ein Mann gestand, die damals Zehnjährige entführt zu haben, dann zog er sein Geständnis zurück. Die Familie will endlich Gewissheit haben – und hofft, dass ein Podcast wieder Bewegung in die Sache bringt.

Seine größte Sorge sei es, dass der Mörder sein Geheimnis mit ins Grab nehme, sagt Abbas Ercan, der Bruder von Hilal, zur MOPO. Er hoffe endlich auf Aufklärung – „und auf einen Ort, an dem wir Hilal begraben können“.

Hilal Ercan verschwand vor 27 Jahren

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Vor 27 Jahren hatte Hilal die elterliche Wohnung in Lurup verlassen und war zum Supermarkt auf der anderen Straßenseite gegangen, um sich Kaugummis zu kaufen. Sie wurde nie wieder gesehen.

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Das Magazin „Stern“ hat in einem Podcast („Hilal“), dessen erste Folgen am heutigen Freitag erscheinen, mit der Familie, Zeugen und Ermittlern gesprochen. „Und nach Antworten gesucht“, wie es in der Beschreibung heißt. Man wolle Hilals letzte Schritte rekonstruieren und habe auch Tatverdächtige aufgesucht. Es gehe aber auch um potenzielle Ermittlungsfehler und eine wortkarge Polizei und Staatsanwaltschaft.

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Abbas Ercan hofft durch die Podcast-Form auf neue Zuhörer und Hinweise. „Podcasts erreichen viele Menschen und stoßen auf großes Interesse.“ Er freue sich auf jede Form der Unterstützung. Und hofft auf „Gerechtigkeit für Hilal“. Eines ist für ihn klar: „Ich werde niemals aufgeben, solange ich lebe.“