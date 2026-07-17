Vier Männer versuchen ein Fahrrad zu stehlen, doch sie werden erwischt. Ihre Reaktion ist heftig.

Schwerer Übergriff in Harburg: Vier Männer versuchen ein Fahrrad zu stehlen und das Schloss aufzubrechen. Zeugen wollen sie daran hindern – dann eskaliert die Lage.

Der Vorfall geschah am Donnerstag gegen 19.40 Uhr an der Ecke Kroosweg und Julius-Ludowieg-Straße. Der Polizei zufolge wollten vier Tatverdächtige zunächst versuchen, ein Fahrrad zu stehlen und mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen.

Angriff in Harburg: Mann gewürgt

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Zeugen erwischten sie dabei. Zunächst flüchteten die Tatverdächtigen, trafen später aber erneut auf die Zeugen. Dann eskalierte die Lage: Den Polizeiangaben nach soll ein Mann von den Verdächtigen gewürgt worden sein.

Dessen Freundin ging demnach dazwischen, die Räuber ließen von dem Mann ab – dafür wurden dem Pärchen ihre Handys geraubt. Verletzt wurde der Zeuge ersten Erkenntnissen nach nicht. Die Täter flüchteten. Die Polizei suchte mit Streifenwagen nach ihnen, doch bislang erfolglos. (nf)