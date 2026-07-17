Polizei

Fahrraddiebstahl eskaliert: Zeuge attackiert und ausgeraubt

Polizeifahrzeuge sichern eine Straßenecke, Einsatzkräfte stehen im Hintergrund zusammen.
Die Polizei befragt Zeugen der Tat.

Vier Männer versuchen ein Fahrrad zu stehlen, doch sie werden erwischt. Ihre Reaktion ist heftig.

Schwerer Übergriff in Harburg: Vier Männer versuchen ein Fahrrad zu stehlen und das Schloss aufzubrechen. Zeugen wollen sie daran hindern – dann eskaliert die Lage.

Der Vorfall geschah am Donnerstag gegen 19.40 Uhr an der Ecke Kroosweg und Julius-Ludowieg-Straße. Der Polizei zufolge wollten vier Tatverdächtige zunächst versuchen, ein Fahrrad zu stehlen und mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen.

Angriff in Harburg: Mann gewürgt

Zeugen erwischten sie dabei. Zunächst flüchteten die Tatverdächtigen, trafen später aber erneut auf die Zeugen. Dann eskalierte die Lage: Den Polizeiangaben nach soll ein Mann von den Verdächtigen gewürgt worden sein.

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Dessen Freundin ging demnach dazwischen, die Räuber ließen von dem Mann ab – dafür wurden dem Pärchen ihre Handys geraubt. Verletzt wurde der Zeuge ersten Erkenntnissen nach nicht. Die Täter flüchteten. Die Polizei suchte mit Streifenwagen nach ihnen, doch bislang erfolglos. (nf)

Hamburg Polizei
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