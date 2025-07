Mann brutal verprügelt – zwei Bus-Schläger stellen sich

Bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus in Schnelsen wurde Ende April ein Fahrgast schwer verletzt. Die Täter flüchteten. Nun wird mit Fotos nach ihnen gefahndet, zwei der drei haben sich bereits gestellt.

Die Attacke passierte am 26. April gegen 0.30 Uhr an einer Bushaltestelle an der Frohmestraße. Laut Polizei gerieten im Bus der Linie 5 drei Heranwachsende mit einem Fahrgast (49) zunächst in einen verbalen Streit.

Opfer kam ins Krankenhaus

Dann soll einer der Täter den 49-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf sollen seine Begleiter ebenfalls zugeschlagen haben. Der Fahrgast wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos aus der Überwachungskamera im Bus nach den Schlägern. Nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung haben sich inzwischen ein 16- und ein 18-Jähriger bei der Polizei gestellt, nach dem dritten Verdächtigen wird weiter gefahndet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 4286-56789 zu melden.