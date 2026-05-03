Fahrgäste melden Mann mit Schusswaffe in der S-Bahn – 46-Jähriger festgenommen

Großeinsatz am S-Bahnhof Elbbrücken: Reisende melden am Nachmittag einen Mann mit mutmaßlicher Schusswaffe in der Bahn.

Gegen 16.24 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Fahrgäste einer S-Bahn in Richtung Elbbrücken hatten eine Person mit einer mutmaßlichen Schusswaffe beobachtet. Mehrere Streifen der Bundespolizei trafen den Mann am Bahnhof Elbbrücken an. Dort nahmen sie ihn fest und brachten ihn zur Wache der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte rückten mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen an.

Mann mit mutmaßlicher Schusswaffe festgenommen

Der Mann ist 46 Jahre alt und soll nach aktuellen Erkenntnissen mit 1,09 Promille leicht alkoholisiert gewesen sein. Nach ersten Einschätzungen hatte der Mann keine echte Schusswaffe dabei, sondern eine Luftpistole in Revolverform. Die genaue Einordnung wird noch geprüft.

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Nach aktuellem Stand hat er niemanden gezielt bedroht, verletzt wurde niemand. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Einsatz ist inzwischen beendet. (mp)