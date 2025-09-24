Unfallflucht in Lurup? Mädchen (16) bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Ein Lkw erfasst in Lurup eine 16-Jährige auf einem E-Scooter und fährt einfach weiter. Die Jugendliche wird schwer verletzt, die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht – und sucht dringend Zeugen.

Am Montagabend ist eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Fangdieckstraße in Lurup bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Jugendliche gegen 20.11 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Reichsbahnstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Sattelschlepper mit schwarzem Führerhaus nach rechts in eine Stichstraße abbog und sie touchierte.

Vorsatz oder Fahrlässigkeit? LKW-Fahrer weiterhin flüchtig

Die 16-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer hielt nicht an, sondern begann Fahrerflucht. Die Jugendliche konnte zunächst selbstständig nach Hause und alarmierte von dort Polizei und Rettungsdienst. Sie wurde anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Penis raus – oder ab nach Haus! Unterhosen-Streit im Fitnessstudio eskaliert

Unklar ist bislang, warum der Lkw beim Abbiegen mit dem E-Scooter kollidierte – und ob der Fahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden. (apa)