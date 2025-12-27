Fahranfängerin (19) verliert Kontrolle über Wagen: Mutter verletzt

In Neugraben Fischbek passierte am Samstagmittag ein Autounfall wegen eines geplatzten Reifens. Die 19-jährige Fahrerin und ihre Mutter sollen dabei verletzt worden sein.

Die Polizei wurde gegen 13.30 Uhr in die Torfstecherstraße gerufen, weil ein Auto in einen parkenden Lkw gefahren war, so ein Polizeisprecher. Zeugenaussagen zufolge verlor die Fahrerin wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über den Wagen.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall laut Polizei verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Keine der beiden erlitt schwere Verletzungen, so der Sprecher. Nach Angaben eines Reporters vor Ort war die Fahrerin erst 19 Jahre alt, bei der Beifahrerin soll es sich um ihre Mutter handeln. (mp)