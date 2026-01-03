Fahnder erkennen Kfz-Aufbrecher wieder – U-Haft

Zivilfahnder haben am vergangenen Dienstagnachmittag in der Altstadt einen Kfz-Aufbrecher festgenommen. Die Beamten erkannten den Mann wieder, nachdem er in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war.

Laut Polizei hatten die Fahnder in zivil den Mann (26) gegen 17 Uhr am Raboisen dabei beobachtet, wie er sich an einem Audi zu schaffen machte. Als sie den 26-Jährigen überprüften, bemerkten sie, dass ein „alter Bekannter“ vor ihnen stand. Der Mann hatte in der Vergangenheit schon ähnliche Delikte begangen und war erwischt worden.

Richter erlässt Haftbefehl

Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten ein Messer und 2300 Bargeld bei ihm sicher. Weil sich der Täter zudem illegal in Deutschland aufgehalten haben soll, kam er in U-Haft. Ein Richter erließ Haftbefehl.