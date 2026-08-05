Drei Unfälle, drei Schwerverletzte: Die Unfallbilanz mit Rennradfahrern am Zollenspieker Hauptdeich allein im Juli ist bitter. Der ADFC fordert nun ein Parkverbot.

Rettungskräfte am Unfallort auf der Straße Zollenspieker Hauptdeich in Hamburg-Kirchwerder. Am Sonntag wurde dort ein 35-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt. (Archivbild) Leimig

Mit gesenktem Kopf und geneigtem Rücken rasen viele Rennradfahrer über den Zollenspieker Hauptdeich. Die gebeugte Körperhaltung kann den Sportlern aber auch schnell zum Verhängnis werden: Es kommt regelmäßig zu schweren Unfällen durch am Straßenrand geparkte Autos.

Erst am vergangenen Sonntag verletzte sich ein 35-jähriger Rennradfahrer schwer, nachdem er in Kirchwerder auf ein geparktes Auto aufgefahren war. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Straße blieb mehr als eine Stunde lang gesperrt. Eine Polizeisprecherin sagte, an dieser Stelle würden sich häufig ähnliche Unfälle ereignen. Tatsächlich waren schon Mitte Juli an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Rennradfahrer gegen geparkte Fahrzeuge geprallt. Und es sind nur die jüngsten von Dutzenden ähnlichen Unfällen auf den Elbdeichen in den vergangenen Jahren.

ADFC fordert Halteverbot auf Deich für Fahrzeuge

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„Kopf hoch“, forderte daraufhin die Polizei im Zuge einer gemeinsamen Aktion mit dem Hamburger Radsport-Verband. Dabei sensibilisierten Beamte und Verbandsmitglieder Rennradfahrer in Rothenburgsort für die Gefahren. Für den ADFC ist das aber nicht genug.

„Der Polizei sind die Unfälle am Deich in der Vierlande mit ihren zum Teil sogar tödlichen Folgen für Verkehrsteilnehmende seit Jahren bekannt“, sagt Thomas Lütke vom ADFC in Hamburg. „Ihre Maßnahmen zur Aufklärung der Radfahrenden reichen aber offensichtlich nicht aus, um die Unfälle zu verhindern.“

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Senat und Polizei müssten zusätzliche Maßnahmen ergreifen, fordert der ADFC in einer Mitteilung. Der Verband fordert etwa ein Halteverbot für Autofahrer in den betroffenen Straßenabschnitten. Um so ein Halteverbot anzuordnen sei nicht einmal eine besondere Gefahrenlage erforderlich. „Die rechtliche Voraussetzungen, um am Deich für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, existieren schon lange – warum wird die Polizei nicht aktiv?“, so Lütke.