Explosiver Fund: Großeinsatz am Elbstrand in Hamburg

Großeinsatz am Blankeneser Elbstrand: Am Samstagvormittag rückte zunächst die Feuerwehr aus, kurz darauf auch das LKA mit einem Entschärfer. Am Strand wurde ein Behältnis entdeckt, in dem sich hochexplosive Pikrinsäure befinden könnte.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.35 Uhr zum Falkensteiner Ufer gerufen. Dort war ein Behältnis gefunden worden, dessen Aufschrift nach MOPO-Informationen darauf hindeutete, dass sich darin Pikrinsäure befinden könnte. Dabei handelt es sich um eine Flüssigkeit, die ähnlich wie TNT hochexplosiv ist. Besonders im trockenen Zustand kann bereits ein kleiner Schlag oder geringe Reibung eine Explosion auslösen.

Elbstrand in Blankenese abgesperrt – Entschärfer im Einsatz

Aufgrund der Gefährlichkeit wurden weitere Kräfte sowie die Polizei alarmiert. Der Lagedienst der Polizei bestätigte, dass es vor Ort zu einem größeren Einsatz kommt und der Bereich abgesperrt wurde. Zur Stunde ist das LKA mit einem Entschärfer auf dem Weg zum Einsatzort, um weitere Maßnahmen zu treffen.