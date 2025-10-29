Explosionsgefahr in Hamburg: Polizei sperrt Straßen ab

In Osdorf hat am Mittwochmorgen eine beschädigte Gasleitung für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Bei Bauarbeiten war ein Rohr angebohrt worden – es bestand Explosionsgefahr. Die Reparatur dauert an, eine Straße bleibt bis zum Nachmittag gesperrt.

Gegen 9.15 Uhr wurde die Feuerwehr zur Straße Brandstücken, Höhe Bornheide, alarmiert. Dort hatten Straßenbauarbeiter eine Gasleitung beschädigt. Wegen der akuten Gefahr sperrten Polizei und Feuerwehr den Bereich weiträumig ab.

Explosionsgefahr – Polizei sperrt Straße ab

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnte die größte Gefahr zunächst durch das Abschiebern der Leitung eingedämmt werden. Entwarnung gab es aber nicht: Die Leitung liegt ungünstig und muss von einem Bautrupp freigelegt und repariert werden.

Die Arbeiten laufen inzwischen, die Feuerwehr sichert die Baustelle als Brandschutz ab. Laut Polizei bleibt die Straße Bornheide bis zum Nachmittag gesperrt.