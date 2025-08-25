A1-Sperrung ausgeweitet: Explosionen auf der Veddel – Feuerwehr vorerst machtlos

Riesige Rauchsäule über Hamburgs Süden: Aktuell ist ein Großbrand in einer Lagerhalle auf der Veddel ausgebrochen. Nach dem Brand eines Autos in dem Lager sollen mehrere Gasflaschen explodiert sein. Die Polizei hat die nahegelegene A1 wegen des Trümmerflugs weiträumig gesperrt. Hier ist es bereits zu einem Unfall gekommen.

Eine große schwarze Rauchsäule breitet sich derzeit über dem Süden der Stadt aus. Explosionen sind zu hören, auf Facebook berichten sogar Anwohner in Jenfeld davon. Auf der Veddel steht derzeit eine Lagerhalle an der Müggenburger Straße in Brand. Gegen 15.30 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Zunächst soll nach Angaben von Reportern vor Ort ein Auto in der Halle gebrannt haben, kurz darauf seien mehrere Gasflaschen explodiert. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den explodierten Druckbehältern Lachgas befinde.

„Es gibt Verletzte“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Anzahl konnte er noch nichts sagen. Sie liege im unteren einstelligen Bereich. Einzelne Metallteile wurden mehrere Hundert Meter weit bis auf die A1 geschleudert: Ein weiterer Sprecher der Feuerwehr bestätigte gegenüber der MOPO, dass eine Autofahrerin von umherfliegenden Teilen getroffen und verletzt in eine Klinik gebracht wurde.

News5/Sebastian Peters Eine riesige Rauchwolke steht über dem Unglücksort auf der Veddel. Eine riesige Rauchwolke steht über dem Unglücksort auf der Veddel.

Sophie Wehmeyer Die Rauchwolke über der Veddel ist kilometerweit zu sehen. Die Rauchwolke über der Veddel ist kilometerweit zu sehen.

Daniel Bockwoldt / dpa Eine Hunderte Meter hohe Rauchsäule steht über Hamburg. Eine Hunderte Meter hohe Rauchsäule steht über Hamburg.

Die A1 ist aktuell in Richtung Norden zwischen der Norderelbe und dem Autobahndreieck Süd-Ost sowie in Richtung Süden zwischen Billstedt und der Norderelbe gesperrt. Auch auf dem Gelände des Kupferherstellers Aurubis, der in der Nähe liegt, sollen Trümmerteile niedergegangen sein.

Feuerwehr im Großeinsatz

Das Feuer hat sich inzwischen auf mindestens ein Nachbargebäude der Halle ausgeweitet. Außerdem gibt es weitere kleine Brände auf dem Gelände. Die Feuerwehr versucht, diese einzudämmen. Allerdings kann sie das Feuer in der Lagerhalle derzeit nicht direkt bekämpfen, da die Einsatzkräfte durch Explosionen und herabfallende Trümmer massiv gefährdet sind. Insgesamt sind 65 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort – es ist die zweithöchste Alarmstufe ausgelöst worden. Auch ein Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr ist im Einsatz.

Der benachbarte Kupferhersteller Aurubis hat Teile des Werksgeländes gesperrt, die an den Brandort grenzen. Das Aurubis-Werk sei nicht von dem Feuer betroffen, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Aurubis-Werkfeuerwehr unterstütze beim Löschen der Flammen.

Warnung vor Brandrauch – Stau auf der A1

Die Warn-App Nina hat ausgelöst, Anwohner im gesamten Südosten Hamburgs und in den angrenzenden Kreisen werden aufgefordert, aufgrund des Brandrauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei rät dazu, das Gebiet auch mit dem Auto weiträumig zu umfahren.

Der Verkehr auf der A1 staut sich bereits auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockt der Verkehr auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung seien es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer. Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer.

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. In dem Bereich des Brandes befinde sich allein die Hafenbahn. Die für die Hafenbahn zuständige Hafenverwaltung HPA war zunächst nicht zu erreichen. Die MOPO berichtet weiter, sobald neue Informationen vorliegen. (mit dpa)