Explosion in der Nacht: Unbekannte sprengen Motorhaube von Polizeiwagen auf

Die Motorhaube ist völlig verbogen: Unbekannte sollen am Freitagabend einen Sprengsatz an einem Polizeiwagen zur Explosion gebracht haben.

Zeugen bemerkten gegen 22 Uhr einen lauten Knall vor dem Polizeikommissariat 23 an der Troplowitzstraße, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Mehrere Polizisten überprüften daraufhin die Umgebung und entdeckten einen beschädigten Polizei-Sprinter.

Das könnte Sie auch interessieren: „Normalerweise überleben Patienten so etwas nicht“: Extrem-OP an jungem Hamburger

Die Motorhaube war aufgesprengt worden – von wem, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Ein technischer Defekt wird laut Sprecher aktuell ausgeschlossen. (mp)