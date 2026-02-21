mopo plus logo
Die Motorhaube des Polizeiwagens wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Hoheluft-West

Explosion in der Nacht: Unbekannte sprengen Motorhaube von Polizeiwagen auf

Die Motorhaube ist völlig verbogen: Unbekannte sollen am Freitagabend einen Sprengsatz an einem Polizeiwagen zur Explosion gebracht haben.

Zeugen bemerkten gegen 22 Uhr einen lauten Knall vor dem Polizeikommissariat 23 an der Troplowitzstraße, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Mehrere Polizisten überprüften daraufhin die Umgebung und entdeckten einen beschädigten Polizei-Sprinter.

Die Motorhaube war aufgesprengt worden – von wem, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Ein technischer Defekt wird laut Sprecher aktuell ausgeschlossen. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

