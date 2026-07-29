Explosion vor Bekleidungsgeschäft verursacht hohen Sachschaden – mehrere Streifenwagen im Einsatz. Vier Festnahmen durch die Polizei.

In der Hamburger Altstadt ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Explosion vor einem Bekleidungsgeschäft gekommen. Dabei wurden Schaufensterscheiben zerstört. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Nach MOPO-Informationen geschah der Vorfall gegen 1.20 Uhr in der Mönckebergstraße. Es soll einen ohrenbetäubenden Knall gegeben haben und eine Druckwelle, die die Alarmanlagen auslöste. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen aus.

Mehrere Streifenwagen in der „MÖ" im Einsatz

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Laut der Deutschen Presse Agentur (dpa) seien mehrere Schaufenster und die Eingangstür des Geschäfts beschädigt worden. Glassplitter lagen auf dem Gehweg. Nach MOPO-Informationen handelte es sich bei dem Geschäft um einen bekannten Herrenausstatter.

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Zeugen meldeten der Polizei, dass kurz nach der Explosion eine Person zu einem bereitgestellten Auto gelaufen und weggefahren sei. Das Fahrzeug wurde laut einer Polizeisprecherin später in Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Vier Insassen wurden festgenommen.

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Ein Sprengmeister des LKA war vor Ort und ermittelt, um was für einen Sprengkörper es sich gehandelt haben könnte.



