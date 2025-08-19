Sprengversuch an Hamburger Boutique – Explosion mitten in der Nacht

In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte, die Schaufensterscheibe einer Boutique in der HafenCity aufzusprengen. Zurück blieb ein faustgroßes Loch in der Fensterscheibe.

Gegen 2.20 Uhr gab es am Kaiserkai eine Explosion, so ein Sprecher des Lagenzentrums. Unbekannte hatten versucht, sich so Zugang zu dem Klamottenladen zu verschaffen – vermutlich mithilfe eines großen Böllers.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Monate Westfield: Wie läuft’s beim Shopping-Koloss in der HafenCity?

Ihr eigentliches Ziel sollen die Täter dabei allerdings verfehlt haben. Laut Polizei gelang es ihnen nicht, ins Innere zu gelangen, weshalb auch nichts gestohlen wurde. Zurück blieb lediglich ein etwa faustgroßes Loch in der Scheibe. Im Anschluss flohen die Täter. (zc)