Evakuierung wegen Explosionsgefahr! Gasleck in Wohnhaus entdeckt

In einem leerstehenden Haus in Sülldorf ist am Donnerstagabend Gas ausgetreten. Wegen Explosionsgefahr mussten auch umliegende Häuser evakuiert werden.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr in die Sülldorfer Landstraße gerufen, da Anwohner einen auffälligen Gasgeruch bemerkt hatten, so ein Sprecher des Lagezentrums. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte in einem leerstehenden Haus eine erhöhte Gaskonzentration fest.

„Das Gemisch aus Gas und Sauerstoff ist in einem bestimmten Bereich explosionsgefährlich“, sagte der Einsatzleiter Tobias Wilde-Zahn einem Reporter vor Ort. Deshalb wurden auch sechs bis acht umliegende Häuser evakuiert. Es wurde niemand verletzt.

Feuerwehreinsatz in Rissen: Haus wird gelüftet

Das Gas und der Strom im betreffenden Gebäude wurden abgestellt. Aktuell sind die 35 Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Haus kontrolliert zu lüften, um es anschließend gefahrlos betreten zu können. Weshalb es zu dem Gasaustritt kam, ist unklar. Möglicherweise haben Unbekannte einen Teil der Rohrleitung demontiert, da diese aus wertvollem Kupfer besteht, so der Sprecher.

Zuletzt war am Dienstagabend ein leerstehendes Haus an der Sülldorfer Landstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. (zc)