Ethanolofen setzt Zimmer in Brand – drei Verletzte

In Groß Borstel ist es am Montagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. In einem denkmalgeschützten Haus war ein Brand ausgebrochen. Es gab drei Verletzte.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei gegen 19.30 Uhr ein Brand in einem Reihenhaus an der Alsterkrugchaussee gemeldet worden. Nach MOPO-Informationen war ein Ethanolofen außer Kontrolle geraten, die Flammen erfassten Mobiliar und Teile des Zimmers im Obergeschoss des Hauses.

Brand durch Ethanolofen: Drei Verletzte in Klinik

Laut einem Feuerwehrsprecher habe es drei leicht verletzte Bewohner gegeben. Alle kamen in die Klinik. Die Löscharbeiten und die anschließende Belüftung des Hauses dauerten bis 21.05 Uhr an. Das vom Brand betroffene Obergeschoss gilt als nicht mehr bewohnbar.