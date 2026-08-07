Schlimmer Vorfall in der Arbeitsagentur an der Bramfelder Straße (Bramfeld): Dort ist am Donnerstag in der vergangenen Woche eine Mitarbeiterin angegriffen und verletzt worden. Der Beschuldigte (35) sorgte laut Polizei auch danach noch für weiteren Ärger.

Der Mann drehte während eines Beratungsgesprächs plötzlich durch und beleidigte die Mitarbeiterin. Als diese ihn bat, das Gebäude zu verlassen, wurde er noch aggressiver, schlug und trat zu. Das bestätigte die Polizei.

Weiterer Einsatz am selben Tag

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Kollegen und die Security gingen dazwischen, der 35-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Auch gegenüber den Beamten habe er sich weiterhin aggressiv gezeigt. Er erhielt einen Platzverweis, gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Als Erstes berichtete das „Abendblatt“.

Die Polizei musste den Mann später am selben Tag aber erneut aufsuchen, da er in der Zeit nach dem Vorfall mehrere E-Mails mit „bedrohlichem Inhalt“ an das Jobcenter gesendet habe, wie eine Sprecherin sagte. Auch dieses Mal habe er sich nicht kooperativ gezeigt. Er wurde in Gewahrsam genommen und von einer Amtsärztin begutachtet, die ihn in ein Krankenhaus einwies.

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Gegen den Mann wurde derweil ein stadtweites Jobcenter-Hausverbot ausgesprochen. Er kann ab sofort Dienste ausschließlich online in Anspruch nehmen. Vor-Ort-Termine sind nur in Begleitung des Sicherheitsdienstes möglich.

Fall hebt sich durch „Schwere der Gewalt“ von anderen Vorfällen ab

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Die am Vorfall beteiligten Mitarbeiter in Bramfeld wurden seelsorgerisch betreut. Die Angegriffene kam in eine Klinik. Ihr soll es inzwischen wieder besser gehen.

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Es komme leider vor, dass Jobcenter-Beschäftigte verbale Anfeidungen und Bedrohungen erleben, so Dominic Völz, Sprecher der Wirtschaftsbehörde, im „Abendblatt“. Der Fall aus Bramfeld hebe sich durch die „Schwere der Gewalt“ aber deutlich von anderen Fällen ab und werde jetzt aufgearbeitet – auch aktuelle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen würden überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt.