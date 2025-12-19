Eskalation im Straßenverkehr: Taxifahrer verprügelt Frau

Verkehrsstreitigkeiten kommen immer mal wieder vor – meist bleibt es bei Gesten und Worten. In Barmbek-Nord ist die Situation nun eskaliert: Ein Taxifahrer soll zugeschlagen haben, eine Frau wurde verletzt. Die Flucht des Mannes endete am Flughafen.

Die 44-Jährige war am Montag unterwegs, als es laut Polizei auf der Krausestraße zu einem Verkehrsstreit kam. Der Anlass ist nicht bekannt. Die Frau wollte den Fahrer und sein Taxi fotografieren, um den Vorfall zu dokumentieren. Doch der 31-Jährige reagierte aggressiv: Er stieg aus, ging auf die Frau zu und schlug ihr mehrfach ins Gesicht.

Taxifahrer soll versucht haben, der Frau das Handy zu entreißen

Mit blutiger Nase blieb die Frau zurück. Nach ihren Angaben versuchte der Mann sogar noch, ihr das Handy zu entreißen. Passanten griffen ein, stellten sich dazwischen und alarmierten die Polizei.

Der Taxifahrer aber setzte seine Fahrt fort – mit einem Fahrgast im Wagen und Kurs auf den Flughafen. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung auf, ein Wagen blieb ihm auf den Fersen. Am Airport war seine Fahrt vorbei: Die Beamten stellten den 31-jährigen Mann. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.