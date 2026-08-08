Ein Streit auf dem Kiez eskaliert, zwei Familien bedrohen sich mit zerschlagenen Flaschen. Viele Beteiligte flüchten, als Polizei eintrifft.

Vor einem Lokal an der Clemens-Schultz-Straße (St. Pauli) auf dem Kiez sind am Freitagabend offenbar zwei Familien aneinandergeraten. Es wurde gedroht und wohl auch zugeschlagen.

Um kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Zunächst waren wohl nur zwei Personen involviert, dann kamen immer mehr hinzu. Am Ende war von rund zwölf Beteiligten die Rede.

Streit auf St. Pauli: Mit Flasche gedroht

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Die zwei Gruppen sollen aufeinander eingeschlagen haben. Dabei sollen auch Flaschen zerschlagen worden sein, um sie als Waffe einsetzen zu können. Dies soll auch angedroht worden sein, wie mehrere Zeugen berichteten.

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Die Auseinandersetzung verlagerte sich etwas, später stritt man sich offenbar vor dem Eingang eines Wohnhauses. Als die Polizei eintraf, sollen einige Beteiligte geflüchtet sein, wie ein Sprecher bestätigte. „Die, die noch da waren, erhielten einen Platzverweis.“

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Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Bedrohung und Körperverletzung. Verletzt wurde niemand. Kurzzeitig war die Reeperbahn Richtung stadtauswärts wegen des Einsatzes gesperrt.