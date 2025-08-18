Eskalation auf dem Kiez: Mann filmt Frau gegen ihren Willen – doch die wehrt sich

Ein Mann soll am Montagmorgen auf dem Hamburger Berg eine Frau mit seinem Handy gefilmt haben. Doch sie wehrte sich und schlug ihm das Telefon aus der Hand. Jetzt ermittelt die Polizei: War es Raub – oder sexuelle Belästigung?

Die Polizei wurde gegen 6.10 Uhr alarmiert, nachdem ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Hamburger Berg (St. Pauli) eskaliert war, wie ein Sprecher mitteilte.

Streit auf dem Hamburger Berg: Mann erleidet Kratzwunden am Hals

Der 26-Jährige soll die 24-Jährige gegen ihren Willen gefilmt haben. Daraufhin schlug sie ihm das Handy aus der Hand und kratzte ihn, sodass er Wunden am Hals davontrug. Die Frau soll stark alkoholisiert gewesen sein, der Mann dagegen nüchtern.

Beide erstatteten Anzeige: die Frau wegen sexueller Belästigung, der Mann wegen Raubes.