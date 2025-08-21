Erst Kontrolle, dann Wohnung durchsucht: Hamburger Polizei wird fündig

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Barmbek-Nord eine Wohnung durchsucht und dabei eine große Menge Drogen beschlagnahmt. Ein 42-Jähriger wurde festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

Auslöser des Einsatzes war eine Kontrolle im Bereich des Bahnhofs Barmbek. Dort hatten Beamte im Rahmen einer Überprüfung des Waffenverbotes im öffentlichen Nahverkehr einen Mann überprüft.

In seinem Rucksack fanden sie rund 250 Gramm Marihuana. Der 42-Jährige wurde sofort vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen übernahm das Drogendezernat.

Polizei findet zwölf Kilo Marihuana und 5000 Euro Bargeld

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen. Bei der Vollstreckung durch Kräfte der Landesbereitschaftspolizei stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf rund zwölf Kilogramm Marihuana, mehr als 5000 Euro Bargeld und weitere mögliche Beweismittel.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der Tatverdächtige ins Untersuchungsgefängnis. Dort muss er sich vor einem Haftrichter verantworten. (mp)