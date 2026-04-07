Erst Koffer mit teurem Inhalt gestohlen, dann Parfüm – notorische Diebe in Haft

Bundespolizisten haben am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Das Duo soll zunächst einem Reisenden den Koffer gestohlen und danach in einer Drogerie am Hauptbahnhof Parfüm geklaut haben. Weil die Männer einschlägig bekannt waren, wurde U-Haft angeordnet.

Zunächst hatte sich gegen 12 Uhr ein Reisender (27) bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof gemeldet. Ihm war auf der Fahrt in einem ICE von Bremen nach Hamburg sein Koffer gestohlen worden. Darin: hochwertige Elektrogeräte im Wert von rund 2600 Euro. Die Sichtung der Aufnahmen von Überwachungskameras ergaben, dass die Männer (46 und 50 Jahre) mit ihrer Beute am Bahnhof Harburg ausgestiegen und dann per Regionalzug zum Hauptbahnhof weitergefahren waren.

Ladendetektiv hält Diebe fest

Die Bundespolizisten ermittelten noch, als sie zum nächsten Fall gerufen wurden: Diebstahl in einer Drogerie in der Wandelhalle. Ein Ladendetektiv hatte zwei Männer festgehalten, die Parfüm im Wert von etwa 18 Euro gestohlen haben sollen.

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Vor Ort erkannten die Beamten die mutmaßlichen Ladendiebe wieder. Es waren die Männer, die zuvor im ICE zugeschlagen haben sollen, den Koffer hatten sie noch bei sich. Die meisten elektrischen Geräte waren aber nicht mehr darin. Weil die Tatverdächtigen in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten waren, wurde sie ins Untersuchungsgefängnis gebracht.