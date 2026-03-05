Erst Fahrerflucht, dann Frontalcrash! Hamburger Polizei im Großeinsatz

Am Donnerstagabend krachte es auf der Kirchdorfer Straße in Wilhelmsburg: Drei Autos wurden total beschädigt, es gab mehrere Verletzte – und ein Straßenrowdy flüchtete zu Fuß. Die Polizei rückte mit einem Großaufgabot aus.

Um 18.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kirchdorfer Straße mit vier beteiligten Autos. Nach ersten Informationen erlitten drei Fahrzeuge einen Totalschaden, vier Personen wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine offiziellen Angaben – ebenso wenig zum genauen Unfallhergang.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und fuhr frontal in den Gegenverkehr. Offenbar befand er sich zuvor auf der Flucht von einem Unfall auf der Straße Kornweide, bei dem er auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren sein soll.

Nach Unfall in Wilhelmsburg: Polizei sucht mit „Libelle“ nach Flüchtigem

Der Unfallfahrer stieg unmittelbar nach dem zweiten Crash aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Mann; sogar der Polizeihubschrauber „Libelle“ kam zum Einsatz.

Inzwischen konnte die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festnehmen. Dieser bestreitet jedoch, den Unfall verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (mp)