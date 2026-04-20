Erst Explosion, dann Flammen – Qualmwolke über Hamburger Süden

Feuer in einem Wilhelmsburger Kleingartenverein: Am Montagvormittag hat es in einem Gartenhaus eine Explosion gegeben. Anschließend brannte die Laube. Die Rauchwolke war weit sichtbar.

Zu dem Einsatz kam es gegen 11 Uhr am Niedergeorgswerder Deich. Dort hatte der Kleingartenvorsitzende nach eigenen Aussagen eine Explosion gehört. Kurz darauf schlugen Flammen aus einer Laube und eine große Rauchwolke stieg auf, die den Himmel verdunkelte.

Laube in Flammen: Rauchwolke über Wilhelmsburg

Laut Feuerwehr stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine etwa 5 mal 10 Meter große Gartenlaube in Vollbrand. Die Flammen wurden nach 40 Minuten gelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.