Am Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen. Der 56-Jährige muss sich nun vor dem Haftrichter verantworten.

In Hamburg wurde ein mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen. picture alliance / dpa | Matthias Balk

In Hamburg hat ein Trickbetrüger sein Unwesen getrieben: Der Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter und als Polizist aus, um seinen Opfern Geld zu entlocken. Nachdem eine misstrauische Frau ihn anzeigte, wurde er von der Polizei festgenommen.

Am Dienstagmittag meldete sich zunächst ein angeblicher Bankmitarbeiter und dann ein Polizeibeamter bei einer 62-Jährigen in Finkenwerder. Der Frau wurde erzählt, sie sei Opfer eines Betruges geworden. Dabei wurde die Seniorin sowohl in einem Telefongespräch als auch über einen Messengerdienst so manipuliert, dass sie auf die Masche der mutmaßlichen Betrügern hereinfiel.

Sie brachten die Frau dazu, Bargeld auf dem Grundstück zu hinterlegen. Dieses wurde am Nachmittag zur angeblichen „Prüfung“ durch einen Unbekannten abgeholt.

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Beamte haben Trickbetrüger auf frischer Tat ertappt

Nach dem Betrug kamen der Frau Zweifel und sie erstattete Anzeige. Als die Anzeige erstattet wurde, kontaktierten die mutmaßlichen Betrüger sie erneut und forderten sie auf, weiteres Geld zu „Prüfzwecken“ auszuhändigen.

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Für die Beamten ein Glücksfall, denn so konnten sie einen der mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat ertappen: Diesem wurde mitgeteilt, dass weiteres Geld auf dem Grundstück deponiert war. Gegen Mittag erschien der angekündigte Abholer an dem verabredeten Ort – und lief der Polizei somit direkt in die Arme.

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Verdächtiger wohl auch für andere Betrügereien verantwortlich

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 56-jährige Ukrainer für mindestens vier weitere

vollendete Trickbetrüge in den Stadtteilen Finkenwerder, Billstedt, Langenhorn und Lohbrügge verantwortlich sein könnte.

Die Betrugsmasche bestand darin, russisch sprechende Bürgerinnen und Bürger zu kontaktieren und sich als Polizist auszugeben. Ihnen wurde auf Russisch mitgeteilt, dass ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Der 56-jährige Mann soll auch bei diesen Taten als „Abholer“ fungiert haben.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. (dpa)