Erst 14 Jahre alt! Polizei schnappt Einbrecherinnen – Anwohnerin gibt Hinweis

Dank einer wachsamen Nachbarin hat die Polizei am Freitag in Eimsbüttel zwei mutmaßliche Einbrecherinnen geschnappt: Die Frau hatte die Jugendlichen bemerkt und die Polizei alarmiert.

Gegen 11.50 Uhr hörte die Frau verdächtige Geräusche im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses am Kleinen Schäferkamp. Nach Informationen der Polizei sah sie noch zwei junge Frauen flüchten. Die Bewohnerin entdeckte eine aufgebrochene Wohnungstür im dritten Stock – die Jugendlichen hatten sie mit Gewalt geöffnet. Sofort alarmierte die Nachbarin die Polizei.

Mutmaßliche Einbrecherinnen im Sternschanzenpark gefunden

Die Beamten fanden die 14-Jährigen später im Sternschanzenpark. Sie trugen noch das mutmaßliche Diebesgut bei sich. Auch nicht weit: das Einbruchswerkzeug.

Am Samstag erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen die beiden Jugendlichen. Die Ermittlungen dauern noch an. (mp)