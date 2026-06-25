Am Donnerstag fahren dunkle Wagen vor dem Dom zu Bardowick vor. Die Limousinen halten vor der gotischen Backsteinkirche, Menschen in Schwarz steigen aus, gehen schweigend durch das Portal, verschwinden im Inneren von St. Peter und Paul. Die Öffentlichkeit bleibt draußen. Die Trauerfeier für Caroline von Rantzau ist ausdrücklich privat. Freunde sind gekommen, Angehörige, Leute, die Caroline kannten, darunter der bekannte Strafverteidiger Gerhard Strate und etliche Vertreter norddeutscher Adelsfamilien. Unter anderem wird Enno von Ruffin gesichtet, der Ex-Mann von Vicky Leandros.

Sie alle wollen Abschied nehmen von der Verstorbenen. Die 26-Jährige – Tochter aus einer der bekanntesten Hamburger Reederfamilien – starb am 1. Juni auf einer Safari-Farm in Südafrika unter bislang nicht restlos geklärten Umständen.

Caroline von Rantzau (r., damals 13) zusammen mit ihrem Vater Eberhart von Rantzau und Mutter Patricia. Foto aus dem Jahr 2013. hfr

Im reich mit Blumen geschmückten Dom haben links und rechts vom Sarg Kapitäne der Reederei John T. Essberger Aufstellung genommen. Sie halten Totenwache. Geleitet wird der Gottesdienst von Pastorin Johanna Reimers. Draußen vor dem Dom sorgen Sicherheitskräfte dafür, dass nur Personen den Dom betreten, die eingeladen sind.

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Reederei-Erbin wird in der Familiengruft im Dom von Bardowick beigesetzt

Der Dom von Bardowick ist nicht zufällig als Schauplatz der Trauerfeier gewählt worden. Unter dem Südturm des Doms befindet sich hinter einer schweren Holztür die Familiengruft der von Rantzaus. Dorthin wird der Sarg mit den sterblichen Überresten der Verstorbenen am Ende des Gottesdienstes geschoben. Anschließend kommen die Trauergäste auf Gut Vrestorf zusammen, das sich in der Nähe von Bardowick befindet und der Familie von Rantzau seit Langem gehört.

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Unterdessen steht immer noch nicht fest, wie Caroline von Rantzau ums Leben kam. Leeuwfontein, die Jagd- und Safari-Farm in der südafrikanischen Provinz Limpopo, auf der sie starb, gehört einer Beteiligungsgesellschaft, an der die Familie von Rantzau nach MOPO-Informationen den größten Anteil hält. Caroline von Rantzau wurde in der heimischen Reederei – die Firma hat ihren Sitz an der Palmaille in Altona – als mögliche Nachfolgerin ihres Vaters gehandelt, hielt sich aber in den vergangenen Monaten nach MOPO-Informationen fast dauerhaft in Südafrika auf. Offenbar zog sie das Leben auf der Farm dem Einstieg ins Familienunternehmen vor.

Südafrikanische Polizei bestätigt bislang die These vom Suizid nicht

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Nach Caroline von Rantzaus Tod hatte die Familie zunächst erklärt, es habe sich um einen Unglücksfall gehandelt. Später wurde bekannt, dass die 26-Jährige einer Schussverletzung erlag. Dann wurde öffentlich, dass bereits am Vortag Arno Koën, der Finanzfachmann, Co-Geschäftsführer und Verwalter der Safari-Farm, ebenfalls tot aufgefunden worden war – nach Polizeiangaben mit einer Verletzung in der Brust, die, so wörtlich, „wie eine Schusswunde aussah“. Danach vergingen noch einmal zwei Wochen, bevor die Anwälte der Familie von Rantzau mitteilten, es habe sich in beiden Fällen um Suizid gehandelt. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor.

Arno Koën (43), Manager der Safari-Farm Leeuwfontein in der Provinz Limpopo in Südafrika. Er starb am 31. Mai, tags darauf war auch Caroline von Rantzau (26) tot. Safari-Farm Leeuwfontein/hfr

Die südafrikanische Polizei bestätigt diese Darstellung gegenüber der MOPO bislang nicht. Brigadier Hlulani Mashaba, Sprecher der Polizei in der Provinz Limpopo, teilte mit, dass zwei sogenannte Inquest-Verfahren geführt werden. Dabei geht es um die Klärung der genauen Todesursache und der Umstände beider Todesfälle. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Angaben der Polizei wurde Arno Koën am Sonntag, 31. Mai, gegen 14 Uhr auf Leeuwfontein gefunden. Caroline von Rantzau wurde am Montag, 1. Juni, gegen 10.15 Uhr tot in ihrem Zimmer entdeckt. Im Zuge der Ermittlungen wurden nach offiziellen Angaben ein lizenziertes Gewehr und eine Pistole beschlagnahmt.

Ergebnisse der Obduktion stehen nach Angaben der südafrikanischen Polizei noch aus

Nach MOPO-Informationen wollte die südafrikanische Polizei nach dem Fund von Arno Koëns Leiche Fingerabdrücke von Caroline von Rantzau nehmen. Das soll sie verweigert haben. Welche Bedeutung dieser Vorgang für die Ermittlungen hat, ist offen.

Nach Angaben der südafrikanischen Polizei stehen die Ergebnisse der Obduktionen noch aus. Daher legen sich die Ermittler bislang weder auf Suizid noch auf Fremdverschulden fest.

Wer war der zweite Tote und in welcher Beziehung stand er zu Caroline von Rantzau? Arno Koën lebte mit seiner Frau Anél und den beiden Töchtern in Hartbeespoort in der südafrikanischen Provinz North West, etwa 250 bis 300 Kilometer von der Farm entfernt – je nach Route dauert die Autofahrt drei bis vier Stunden. Dort betrieb er eine eigene Firma: Koen Accounting Solutions, ein Unternehmen für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Steuerfragen.

In Hartbeespoort sind viele über Arno Koëns Tod erschüttert. Die Mountain Cambridge School, die die Töchter besuchten, veröffentlichte einen bewegenden Nachruf. Auch ein Lernzentrum für Kinder mit Behinderung dankte Koën öffentlich für jahrelange Unterstützung, Anleitung und Großzügigkeit. Im Hartbeespoort Marathon Club, dem Koën angehörte, ist die Betroffenheit ebenfalls groß.

In der Familiengruft im Dom zu Bardowick wurden die sterblichen Überreste von Caroline von Rantzau beigesetzt. Olaf Wunder

Caroline von Rantzau soll zu Koën ein enges Vertrauensverhältnis gehabt haben. Bekannten gegenüber soll sie ihn als eine Art „Ziehvater“ beschrieben haben. Medienberichten zufolge kümmerte sie sich auf Leeuwfontein um Gäste und Tiere, während Koën den Betrieb leitete.

Arno Koën starb 20 Stunden vor Caroline von Rantzau: „Selbstmord unvorstellbar“

Seine Witwe Anél Koën hält die Darstellung, ihr Mann habe sich das Leben genommen, für nicht plausibel. „Bis die Ergebnisse der Autopsie vorliegen, weigere ich mich zu glauben, dass er sich umgebracht hat“, sagte sie der „Bild“. Das deckt sich mit dem, was mehrere Menschen aus Koëns Umfeld gegenüber der MOPO äußerten: Sie beschrieben Arno Koën als lebenslustigen Mann. Einen Suizid kann sich dort niemand vorstellen.

In Bardowick haben Familie und Freunde nun Abschied genommen. In Südafrika laufen die Ermittlungen weiter. Offen bleibt, was am 31. Mai und am 1. Juni auf Leeuwfontein wirklich geschah.