„Encrochat“, oft als „WhatsApp für Verbrecher“ bezeichnet, war eine Plattform, auf der Kriminelle schwerste Straftaten planten – von Drogenhandel über Vergewaltigungen bis hin zu Auftragsmorden. Nach der Entschlüsselung des Codes 2020 begannen Hamburger Ermittler, die Daten auszuwerten, was unter anderem zur Festnahme führender Drogenbosse führte. Ein Cyber-Ermittler erklärt, wie Kriminelle im Internet überführt werden – und warum das künftig schwieriger werden könnte.

