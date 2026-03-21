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Ein Polizist tippt auf ein Handy

Ein Polizist tippt auf ein Handy. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

paidErmittler packt aus: So jagen wir die Schwerkriminellen im Internet

„Encrochat“, oft als „WhatsApp für Verbrecher“ bezeichnet, war eine Plattform, auf der Kriminelle schwerste Straftaten planten – von Drogenhandel über Vergewaltigungen bis hin zu Auftragsmorden. Nach der Entschlüsselung des Codes 2020 begannen Hamburger Ermittler, die Daten auszuwerten, was unter anderem zur Festnahme führender Drogenbosse führte. Ein Cyber-Ermittler erklärt, wie Kriminelle im Internet überführt werden – und warum das künftig schwieriger werden könnte.

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