Erfolgreicher Schlag gegen Drogenbande – zwei Männer in Haft

Am Montag haben Einsatzkräfte von Polizei und Zoll mehrere Wohnungen in Hamburg und Niedersachsen durchsucht. Ziel der Aktion war die Zerschlagung eines mutmaßlichen Drogenrings. Vier Männer wurden festgenommen, zwei von ihnen kamen in Untersuchungshaft.

Auslöser für die Razzia war ein Hinweis an das Hafensicherheitszentrum (HSZ), das eigens zur Bekämpfung des Drogenschmuggels über den Hamburger Hafen gegründet wurde. Der Informant hatte berichtet, dass in einem Unternehmen, in dem Bananen nachreifen, ein Karton mit rund 15 Kilogramm Kokain entdeckt worden sei.

Durchsuchungen in Billstedt und Buxtehude

Die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen führten zum Fund weiterer Bananenkartons, in denen Kokain versteckt war. So gerieten vier Männer im Alter von 21, 39, 53 und 61 Jahren ins Visier der Ermittler. Kurz darauf wurden ihre Wohnungen in Billstedt und Buxtehude durchsucht.

Der 61-Jährige aus Billstedt soll in einem Hafenbetrieb gearbeitet und die Kokainkartons dort aussortiert sowie zum Abtransport bereitgestellt haben. Der 21-Jährige aus Niedersachsen soll die Drogen anschließend abgeholt haben. Beide sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Verdächtigen (39 und 53 Jahre) wurden zwar überprüft, aber später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beweismaterial sichergestellt – Ermittlungen dauern an

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.