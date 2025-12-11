Er wollte nach Altona – doch er kam nie an: Polizei sucht dringend diesen Senior

Seit Montagnachmittag fehlt von Rüdiger E. (69) jede Spur – die Polizei fahndet nun öffentlich.

Der 69-jährige Senior aus Othmarschen verließ am Montag gegen 15.30 Uhr seine Pflegeeinrichtung in der Bernadottestraße, um nach Altona zu gehen – dort kam er jedoch nie an. Seitdem ist er verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist E. suchtkrank und orientierungslos. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen blieben erfolglos, weshalb eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ.

Hamburger Senior verschwunden: Polizei bittet um Hinweise

Rüdiger E. wird als Mann mit dicklicher Statur, zahnlos und mit Glatze beschrieben. Zuletzt war er bekleidet mit einer blauen Jacke und einer Jeanshose, darüber trug er eine Cordhose sowie Holzclogs. An der rechten Hand fehlen ihm drei Finger.

Das könnte Sie auch interessieren: Illegaler Böller in Hand explodiert: Jugendlicher schwer verletzt

Das Landeskriminalamt Altona (LKA 124) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 / 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer den Senior auf der Straße sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen. (mp)