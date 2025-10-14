Er wollte ein gestohlenes Wohnmobil verkaufen: Mutmaßlicher Auto-Hehler festgenommen

Gegen 13.30 Uhr schnappte die Falle in Farmsen-Berne zu: Zivilermittler des Landeskriminalamts haben am Freitagmittag einen mutmaßlichen Fahrzeug-Hehler vorläufig festgenommen. Der 49-Jährige steht im Verdacht, gestohlene Fahrzeuge über eine Online-Plattform verkauft zu haben.

Den entscheidenden Hinweis lieferte ein bereits geschädigter Käufer. Dieser hatte ein weiteres verdächtiges Inserat im Netz entdeckt.

Der Tatverdächtige bot ein Wohnmobil der Marke Mercedes an, das Mitte September in Norderstedt gestohlen worden war. Die Zivilfahnder vereinbarten einen Übergabetermin am Berner Heerweg – und schlugen zu.

Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht

Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Die Zulassungsbescheinigungen erwiesen sich ebenfalls als offenbar komplett gefälscht.

Anschließend durchsuchten Beamte die Wohnung des 49-Jährigen in Barmbek-Nord. Dort stellten die Ermittler potenzielle Beweismittel sicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: TV-Star stirbt bei Radunfall: Polizei ermittelt gegen Beifahrer (28)

Gegen den Mann wird nun wegen Hehlerei in mindestens zwei Fällen ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an – auch mit Blick auf mögliche weitere ähnliche Taten. (tst)