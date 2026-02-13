Hammer Straße 5, Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr. Dichte Schneeflocken treiben durch Marienthal, bleiben auf Fensterbänken liegen, auf parkenden Autos – und auf dem schwarzen Schild über dem Eingang des Restaurants „Sepideh“. Drinnen wirkt alles, als würde gleich pünktlich um 12 Uhr geöffnet. Die Tische sind sorgfältig eingedeckt, Stühle ordentlich herangerückt, Salz- und Pfefferstreuer exakt ausgerichtet. Nur wenige Meter entfernt, hinter dem Haus, ist am Donnerstagabend der Chef des Restaurants getötet worden. Was ist über das Opfer und den Vorfall bekannt? Die MOPO war vor Ort – die Tat lässt viele im Viertel ratlos zurück.







