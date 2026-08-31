Er lässt dealen, töten, foltern: Mansour Ismail führt sein Drogenkartell aus dem Ausland. Wo sich Hamburgs Pate versteckt.

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2017. Ismail soll schon früh mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Polizei Hamburg/Bearbeitung: MOPO

Die Ermittler waren Mansour Ismail einen Zug voraus. Das ahnte er nicht, als im Januar 2024 eine Lieferung von 55 Kilogramm Marihuana verschwand. Das Rauschgift lag bei der Polizei, während die Bande einen vermeintlich Schuldigen fand: einen 49-Jährigen, verantwortlich für die Bewachung des Transports. Ismails Leute verschleppten ihn in ein Haus in Lurup. Ismail persönlich soll ihm Fragen gestellt haben, auf die der Mann keine Antworten haben konnte. Er soll befohlen haben, ihn mit Kabeln auszupeitschen, ihm eine Waffe in den Mund zu halten, ihm mit dem Tod zu drohen – ein Folter-Verhör per Videocall aus dem Ausland. Ein ganzes Drogennetzwerk, ferngesteuert aus dem „Homeoffice“. Seit Jahren wird nach Ismail gefahndet – jetzt ist klar, wo er lebt.

Seit sechs Jahren fahndet das BKA weltweit nach dem 30-Jährigen, der vollendete und versuchte Morde in Auftrag gegeben haben soll. Wie der MOPO aus mehreren Quellen bestätigt wurde, hält sich Ismail in Ägypten auf. Die Ermittler wissen demnach ziemlich genau, wo er ist – und kommen dennoch nicht an ihn heran.

Der König: Mansour Ismails Aufstieg im Drogenmilieu

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Ismail wurde 1995 in Ägypten geboren und soll die ägyptische Staatsbürgerschaft besitzen. Das Land liefert eigene Staatsangehörige nicht aus. Auch die Rechtshilfe hat Grenzen: Deutsche Ermittlungsergebnisse dürfen laut Staatsanwaltschaft nur weitergegeben werden, wenn „gewährleistet wird“, dass sie nicht zur Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe verwendet werden.

Weltweit wird nach Mansour Ismail gefahndet. In diesem Hochhaus-Komplex am Osdorfer Born soll er zuletzt gelebt haben. MOPO/Polizei

Aufgewachsen ist Ismail in einer Hochhaussiedlung in Osdorf. Schon als Teenager soll er kleinere Straftaten begangen haben. Sein Aufstieg im Drogenmilieu war eine Folge der EncroChat-Entschlüsselungen: Internationale Ermittler knackten den Messengerdienst, das „WhatsApp für Verbrecher“, über das schwere Straftaten offen besprochen wurden. Viele ranghohe Mitglieder konnten mithilfe der Chatverläufe gefasst werden oder zogen sich vorher aus dem Geschäft zurück. Ismail übernahm Kontakte und baute sein eigenes Imperium auf.

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Die Rochade: Kadir D. übernahm die Stellung in Hamburg

Als Ismail Hamburg verließ, rückte ein enger Vertrauter als „Statthalter“ nach: Kadir D. Beide kennen sich laut Fahndern schon aus Jugendzeiten. Ismail brachte sich damit aus der Gefahrenzone, ohne seine Stellung in Hamburg aufzugeben.

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Kadir D. zu Prozessauftakt im Landgericht. Emilia Skibbe

D. soll in ständigem Kontakt zu Ismail gestanden haben. Laut Staatsanwaltschaft war er ihm „unmittelbar nachgeordnet“, bestellte für ihn tonnenweise Kokain, organisierte Transport und Weiterverkauf. Im vergangenen Jahr fassten ihn die Behörden, Mitte August begann der Prozess. In der Anklage wird er als eine Art „Geschäftsführer“ beschrieben. Eine klare Hierarchie.

Vom Läufer zum Bauern: Wie das Kokain zum Konsumenten kommt

Ein Mann, der die Befehle von Kadir D. ausgeführt haben soll, steht seit Dienstag ebenfalls vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, von Mai bis Juli 2025 etwa 650 Kilogramm Kokain aus den Niederlanden und Spanien nach Deutschland gebracht zu haben.

Er selbst erklärt beim Auftakt, er sei im Hamburger Nachtleben von „Togga“ angesprochen worden. Erst hätten sie über die Cannabis-Legalisierung geredet, dann über seine finanziellen Probleme. Schließlich habe „Togga“ angeboten, ihm zu helfen – und ihm ein Auto zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug sollte er acht scheinbar harmlose Kurierfahrten erledigen. Mit Kokain im versteckten Lagerraum des Wagens.

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Von Hamburg und Seevetal aus soll das Kokain verteilt und in Bunkerwohnungen gelagert worden sein. Von dort werden Drogentaxis bestückt. Die Fahrer stehen am unteren Ende der Hierarchie und bringen das Kokain zu den Konsumenten. Fällt einer aus, rückt der Nächste nach. Sie wissen meist nicht einmal, für wen genau sie arbeiten – und entsprechend wenig, was sie Ermittlern verraten könnten.

Die Springer: Auftragskiller aus dem Internet

Wer für Ismail Drogen transportiert, ist austauschbar. Wer für ihn Gewalt ausübt, offenbar auch.

Am 27. Juli 2022 wurde Terry S. in der Shishabar „Nythys“ in Hohenfelde mit einer Maschinenpistole erschossen. Ein halbes Jahr später wurden Kaisar R. und Taylan T. in Tonndorf angegriffen. Beide waren wegen Drogendelikten polizeibekannt. Sie saßen im Auto, als neben ihnen ein Wagen hielt und plötzlich Schüsse fielen. Beide Taten sollen laut BKA von Ismail in Auftrag gegeben worden sein.

Auch weitere Angriffe sollen Ismail nach MOPO-Informationen zugerechnet werden, darunter der auf Hulisi B. Er wurde im September 2022 vor einem Sportplatz angeschossen und gilt seitdem als Pflegefall. Er war ebenfalls wegen Drogendelikten vorbestraft. Für keine dieser Taten wurde bislang jemand verurteilt.

Gewalttaten, Waffen-, und Drogenbunker: Ismail kontrolliert sein Hamburger Drogengeschäft aus dem Ausland. MOPO

„Ismail ist durch eine unglaubliche Brutalität aufgefallen“, sagt Jan Reinecke, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). „Wenn Menschen ihn betrogen haben oder Rauschgift verschwunden ist, wurden sie gequält oder getötet – auch um ein Zeichen zu setzen.“

Das änderte sich auch nach Jahren im Untergrund nicht – im Gegenteil. „Je weiter jemand entfernt ist, desto härter muss er durchgreifen, um seine Macht zu halten“, erklärt Reinecke. Gleichzeitig ist Ismail immer weniger an örtliche Strukturen gebunden, weil „Crime as a Service“ an Bedeutung gewinnt. „Gewalt kann heute einfach als Dienstleistung eingekauft werden“, sagt Reinecke. „Anonyme Wegwerfgangster“ könnten nach Bedarf einspringen.

Schachmatt? Verfolgung bleibt schwierig

Die Verfolgung solcher „Wegwerfgangster“ ist schwierig – genau wie die der festen Mitglieder des Netzwerks. „Das größte Beweisproblem sind heute verschlüsselte Kommunikation und Kryptowährungen“, sagt Reinecke. Dennoch landeten zuletzt auffällig viele Mitglieder aus Ismails Strukturen vor Gericht. Einer der Männer, die an den Folterungen per Videocall beteiligt waren, wurde im Februar zu fast zehn Jahren Haft verurteilt. Die Verfahren gegen Kadir D. und den mutmaßlichen Kurier laufen weiter.

Ismails Figuren fallen, doch an den König kommen die Ermittler bislang nicht heran. Solange er steht, ist die Partie nicht gewonnen.