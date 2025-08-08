mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Polizei sucht öffentlich nach Henning S.

Die Polizei sucht öffentlich nach Henning S. Foto: Polizei

  • Alsterdorf

Er könnte in Gefahr sein: Hamburger Polizei sucht diesen Mann

Wo ist Henning S. aus Alsterdorf? Der 61-Jährige wird seit Donnerstag vermisst und von der Polizei gesucht. Die Beamten veröffentlichten sogar ein Foto von ihm – und können nicht ausschließen, dass er sich selbst in Gefahr bringt.

Zuletzt wurde der Mann gesehen, wie er seine Wohnung an der Straße An der Blütenmauer verließ: Er trug dabei ein dunkelblaues Jackett mit Kapuze, ein weißes T-Shirt, eine hellgraue Baumwollhose und dunkelbraune Anzugschuhe. Er ist 1,84 Meter groß, hat graues Haar und eine kräftige Statur.

Polizei bittet um Mithilfe

„Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen geführt haben und für ihn eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ eine Amtsrichterin einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach dem Vermissten“, so eine Polizeisprecherin. Bedeutet: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich selbst etwas antut.

Das könnte Sie auch interessieren: Blitzer-Marathon: Polizei fährt alles auf, was sie hat

Die zuständige Kripo (LKA 144) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten suchen dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Die Sprecherin: „Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.“ (dg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test