Er ging zur Schule und kam nie an – wer hat Leonard gesehen?

Seit Donnerstagmorgen wird der 13-jährige Leonard K. aus Recklinghausen vermisst. Er soll allein nach Hamburg aufgebrochen sein. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Fotos öffentlich nach ihm.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Leonard am Donnerstag gegen 7 Uhr die elterliche Wohnung in der Tellstraße, um zur Schule zu gehen. Dort kam er jedoch nie an. Stattdessen fuhr er nach Hamburg, um eine Freundin in Heimfeld zu besuchen, so die Polizei. Gegen 21.15 Uhr machte er sich von dort aus auf den Heimweg nach Recklinghausen – seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Leonard K. aus Recklinghausen vermisst

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Nun wird nach dem Jungen gefahndet. Leonard ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare mit blonden Strähnen und war zuletzt in einem türkisfarbenen T-Shirt, blauen Jeans und schwarzen Schuhen unterwegs.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Leonard geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer den Jungen sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen. (mp)