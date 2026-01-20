Volltrunken, ohne Führerschein, dreimal so schnell wie erlaubt: Rüpel-Raser erwischt

Polizisten der Dienstgruppe Autoposer haben am Sonntagabend einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der fuhr teilweise dreimal so schnell wie erlaubt und überholte dabei auf riskante Weise. Außerdem war er betrunken.

Beamten der Dienstgruppe Autoposer, die in ihrem Zivilwagen auf der Billhorner Brückenstraße unterwegs waren, fiel gegen 22.45 Uhr ein VW Golf auf. Das Fahrzeug war mit rasantem Tempo unterwegs. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten schon bald darauf an der Neuen Elbbrücke Tempo-Messungen vornehmen.

Betrunkener Raser: Gefährliche Überholmanöver

Die ergaben eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 km/h. Kurz vor der Zufahrt zur A255 auf Höhe der Veddel drehte der 32-jährige Golf-Fahrer dann ordentlich auf. Er nutzte den Verzögerungsstreifen, um andere Autofahrer zu überholen, und scherte riskant vor diesen wieder ein.

Dann soll der Rüpel-Raser sein Fahrzeug stark beschleunigt haben. Einen Baustellenbereich, in dem nur 60 km/h gefahren werden darf, durchfuhr er mit Tempo 180 – also dreimal so schnell wie erlaubt. Nachdem er in Moorfleet abgefahren war, konnten die Polizisten den Golf dann auf der Ausschläger Allee (Rothenburgsort) stoppen.

Bei der Überprüfung des Rasers stellten die Polizisten fest, dass ihm der Führerschein bereits 2018 abgenommen worden war. Ein Alkoholtest ergab 1,49 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.