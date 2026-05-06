Er braucht dringend Hilfe: 55-Jähriger verschwunden – Fahndung in Hamburg

Wer hat Aiman H. gesehen? Seit Samstagmittag wird der 55-Jährige aus Groß-Borstel vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ der 55-Jährige am Samstagmittag um 12.30 Uhr seine Wohneinrichtung in der Gert-Marcus-Straße und kehrte nicht zurück. Der Mann hat eine geistige Beeinträchtigung und ist auf Hilfe sowie Medikamente angewiesen. Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, erließ ein Richter nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Polizei bittet um Hinweise

Aiman H. ist rund 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat einen Haarkranz mit graumelierten Haaren. Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 134) führt die weiteren Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Bei einer Sichtung auf der Straße sollte der Notruf 110 gewählt werden. (mp)