Endstation Baum: Mann verliert nach Sekundenschlaf Kontrolle – Auto zerstört

Dieser Unfall hätte schlimmer ausgehen können: Ein Mann war in der Nacht auf Montag in Farmsen-Berne mit seinem Fahrzeug unterwegs – aber wohl übermüdet. Die Fahrt endete mit einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum.

Der Mann befuhr gegen 0.25 Uhr den Berner Heerweg. Laut Polizei verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund von Übermüdung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit seinem schwarzen VW frontal gegen einen Baum und wurde wieder auf die Straße zurückgeschleudert.

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet, eingeklemmt war er aber nicht. Zum Glück blieb er auch nahezu unverletzt.