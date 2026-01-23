Eltern in Sorge: Mann soll Schülerin mit Schokolade gelockt haben

Der Rundbrief einer Schule versetzt Eltern in Sorge: Am Donnerstagnachmittag soll ein Mann ein Mädchen in Stellingen verdächtig angesprochen haben.

Demnach soll der „Mitschnacker“ der Schülerin an einer Bushaltestelle Schokolade angeboten und sie zum Mitgehen animiert haben. Eine Funkstreifenwagenbesatzung habe den Sachverhalt aufgenommen, strafbare Handlungen konnten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht festgestellt werden, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte.

Das zuständige Landeskriminalamt für Sexualdelikte (LKA 42) prüft den Sachverhalt. Unabhängig davon, ob eine Straftat vorliegt, werden solche Meldungen erfasst und in die polizeiliche Lagebeurteilung einbezogen.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV gegen St. Pauli: Das plant die Polizei zum Derby

Zudem stehen bürgernahe Polizeikräfte bereits in Kontakt mit der Schule des Kindes und führen dort Aufklärungs- und Präventionsgespräche. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. (rüga/rei)