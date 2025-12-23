Elfjährige aus Bergedorf vermisst: Wer hat Malaika gesehen?

Seit Montag wird die elfjährige Malaika Bartsch aus Hamburg-Bergedorf vermisst. Die Polizei hat nun eine Fahndung eingeleitet und ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Malaika verließ laut Polizei am Abend ihre Wohnunterkunft und kehrte seitdem nicht zurück. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Überprüfungen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Daher bittet das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 173) jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Elfjähriges Mädchen aus Hamburg-Bergedorf vermisst

Malaika ist etwa 1,30 Meter groß, von schlanker Statur und Schwarz. Sie trägt dunkle, lange Haare, die zu Rastalocken frisiert sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer hellbraunen Jacke, einer Stoffhose und schwarzen, geschnürten Winterstiefeln bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 040-4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden. Wer Malaika sieht, möge umgehend den Notruf unter 110 wählen. (tst)