Elbtunnel gesperrt: Die aktuelle Staulage auf Hamburgs Autobahnen

An diesem Wochenende ist der Elbtunnel wegen Bauarbeiten erneut gesperrt. Damit ist ein wichtiges Nadelöhr in Hamburg nicht befahrbar. Entsprechend kommt es zu Verzögerungen nicht nur auf der A7. Auch auf der A1 staut sich der Verkehr seit Samstagmittag.

Bereits am Freitagabend wurde Vorkehrungen für die bevorstehende Sperrung des Elbtunnel getroffen. Die Anschlussstellen von Stellingen über Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof bis Heimfeld – wurde schon ab21 Uhr am Freitagabend gesperrt. Diese soll bis Montagmorgen 5 Uhr andauern.

Ausweichstrecken rund um die A7 füllen sich

Umgeleitet wird der Durchgangsverkehr großräumig: Aus dem Süden ab Horster oder Buchholzer Dreieck über das Maschener Kreuz auf die A1, aus dem Norden ab Neumünster-Süd über die B205. Schwertransporte müssen weiträumig ausweichen, eine Durchfahrt ist komplett unmöglich.

Lesen Sie auch: Ganz Hamburg schnieft und hustet: Darum sind gerade so viele krank

Laut der Verkehrsleitzentrale der Hamburger Polizei lief der abgeleitete Verkehr rund um Stellingen am Samstagmorgen ohne große Einschränkungen. Das Gleiche auch im Bereich Heimfeld. Am Mittag dann wurde auf den Ausweichstrecken Marmstorf und Stellingen und auf der A24 zäh fließender Verkehr gemeldet. Laut einem Sprecher der Verkehrsleitzentrale könnte dies im Laufe des Nachmittags zunehmen.

A7 gesperrt: Stau auf der A1

Geduld brauchten die Autofahrer auf der A7 auch in Höhe Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Dort war gegen 11.20 Uhr ein Pkw unter einer Brücke in Flammen aufgegangen. Deshalb wurde die Autobahn rund 30 Minuten voll gesperrt. Verletzte gab es zum Glück nicht.

In Kaltenkirchen wurde die A7 wegen eines brennenden Pkw gesperrt. Holstein-Report In Kaltenkirchen wurde die A7 wegen eines brennenden Pkw gesperrt.

Deutlich problematischer sieht es laut Polizei auf der A1 in Richtung Süden aus. Dort staut sich der Verkehr zwischen Norderelbbrücke und Billstedt. Die Tendenz ist zunehmend. In Richtung Norden geht es ab Harburg nur noch langsam voran. Auch dort werden zunehmende Staulängen erwartet.