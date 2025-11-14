Eklatante Mängel – Hamburger Supermarkt geschlossen

Die Mängel waren einfach zu groß. Ein großer türkischer Supermarkt in der Lüneburger Straße (Harburg) ist am Donnerstagmorgen von mehreren Behörden kontrolliert und anschließend dichtgemacht worden.

Rund 20 Einsatzkräfte eines Verbunds aus Polizei, Gewerbe- und Lebensmittelaufsicht sowie weiteren Behörden fanden bereits zu Beginn Hinweise auf gravierende Mängel. An den Eingangstüren wurden Nutzungsuntersagungen wegen illegaler baulicher Veränderungen und fehlendem Brandschutz angebracht.

Supermarkt in Harburg: Hygienische Mängel in Fleischerei

Vor allem im Fokus standen die Fleischerei und eine Bäckerei im Obergeschoss. Für die Bäckerei soll es keine Genehmigung geben, zudem bestehen Zweifel an der Statik der umgebauten Fläche. In der Fleischerei wurden hygienische Missstände festgestellt. Das dort gelagerte Fleisch darf nicht weiterverkauft werden und muss entsorgt werden.

Mitarbeiter räumten frisch gelieferte Ware wieder aus und teilten Kunden mit, das Geschäft sei wegen Renovierungsarbeiten geschlossen – angesichts des sichtbaren Polizeiaufgebots glaubte dies jedoch kaum jemand. Lieferungen an Gastronomiebetriebe wurden noch abgearbeitet, anschließend sollte der Betrieb vollständig ruhen. Frisches Obst und Gemüse wurden auf andere Filialen verteilt.

Laut Polizei sind sieben Strafanzeigen gefertigt worden. Bei vier der dort arbeitenden Personen bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Zwei weitere sollen illegal beschäftigt worden sein, gegen eine weitere wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.