Beim Parken wird ein Carsharing-Wagen gegen ein Baugerüst gelenkt. Die Polizei muss den Bereich räumen.

Einsatzkräfte vor dem Baugerüst an der Weidenallee. NEWS5 / Fabian Höfig

Beim Einparken in eine Lücke an der Weidenallee (Eimsbüttel) ist am Samstagabend ein „Miles“-Fahrzeug gegen ein Baugerüst gelenkt worden. Die Folge: Einsturzgefahr.

Die Polizei sperrte den Bereich um das Baugerüst ab, auch Außenbereiche angrenzender Lokale und Restaurants mussten geräumt werden.

Gerüst wird nachgebessert

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Die Einsatzkräfte ließen einen Baustatiker holen, der sich zunächst ein Bild vor Ort machte und im Anschluss die zuständige Gerüstfirma informierte.

„Die Firma besserte diverse Streben auf und rüstete nach“, so ein Sprecher der Feuerwehr. „Im Anschluss konnte das Gerüst wieder als sicher eingestuft und der Bereich freigegeben werden.“

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Das Carsharing-Auto war beim schrägen Einparken gegen das Baugerüst gestoßen. Ob dabei Schäden am Leihwagen entstanden, ist unklar. Verletzt wurde niemand.