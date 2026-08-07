Zwei Wochen nachdem an der Holstenstraße ein fünfgeschossiges, akut einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt wurde, steht nun die nächste Evakuierung an – diesmal im Nachbarhaus.

Einsatzkräfte stehen am 23. Juli vor einer Häuserzeile in der Holstenstraße im Stadtteil Altona. Das Haus in der Mitte ist akut einsturzgefährdet. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Aufgrund der akuten Einsturzgefahr eines Wohnhauses an der Holstenstraße 195/197 muss am Freitag ein weiteres Nachbargebäude evakuiert werden.

Betroffen ist das Gebäude mit der Hausnummer 191/193. Ein Prüfstatiker habe am heutigen Freitag das einsturzgefährdete Gebäude in der Holstenstraße 195/197 überprüft, erklärt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona, auf MOPO-Anfrage. „Bei dieser Überprüfung ist festgestellt worden, dass sich die zuvor bereits festgestellten Risse verändert haben. Daraufhin ist aus Sicherheitsgründen entschieden worden, dass nun auch das nebenstehende Gebäude mit der Hausnummer 191/193 eine Nutzungsuntersagung erhält.“

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Die Folge: Das Gebäude wird geräumt. Koordiniert wird die Evakuierung vom Bezirksamt Altona. Die Polizei ist zur Unterstützung ebenfalls mit Kräften vor Ort. Was mit den Bewohnern passiert, blieb auf eine erste Anfrage unbeantwortet. Wie bereits bei den vorherigen Räumungen ist jedoch denkbar, dass nun auch sie vorerst in Hotels untergebracht werden.

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Gebäude an der Holstenstraße 195/197 und 199 bleiben gesperrt

Das fünfgeschossige Wohnhaus an der Holstenstraße 195/197 war am 23. Juli wegen erheblicher Mängel an der Standsicherheit geräumt worden: Massive Risse klaffen an der Rückseite des Gebäudes. Die Feuerwehr brachte 14 Bewohner in Sicherheit, das Technische Hilfswerk stützte den Altbau ab. Der Friseur im Erdgeschoss ist geschlossen. Auch das Nachbarhaus mit der Nummer 199 wurde gesperrt. „Diese Nutzungsuntersagungen haben weiterhin Bestand“, so Schlink.

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Einsturzgefährdetes Haus in der Holstenstraße: So reagiert der Eigentümer

Wie der Anwalt des Eigentümers der MOPO sagte, wird die Ursache für die Einsturzgefahr in dem Gebäude noch untersucht. Das Bezirksamt hat ein sogenanntes HOZ-Verfahren zur „Herstellung ordnungsgemäßer Zustände“ eingeleitet. Damit werden Eigentümer verpflichtet, Missstände zu beseitigen.

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Ein Statiker und eine Fachfirma hatten die Situation vor Ort begutachtet und ein Konzept für die Zukunft des Gebäudes erstellt. Das Bezirksamt forderte daraufhin konkretere Informationen an, denen der Eigentümer inzwischen nachgekommen ist. Wie das Bezirksamt mitteilte, geht aus den nun vorgelegten Informationen hervor, wie das Gebäude abgestützt werden kann. Außerdem sei vorgesehen, mit den entsprechenden Sicherungsarbeiten in den kommenden Tagen zu beginnen.