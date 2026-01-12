Einsturzgefahr! Firma in Stellingen muss geräumt werden

Aufgrund der Schneelast auf dem Dach eines Unternehmens für Klimatechnik in der Warnstedtstraße hat die Feuerwehr am Mittag die Halle gesperrt. Das Metalldach hatte in Teilen bereits nachgegeben.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich infolge der starken Schneefälle der vergangenen Tage große Mengen Schnee auf dem Dach des Firmengebäudes angesammelt. In der Folge gab ein Teil der Dachkonstruktion nach und wird nur noch von einer Gasleitung gehalten. Drohnenaufnahmen zeigen deutlich die Bereiche, in denen das Dach der Lagerhalle bereits nachgegeben hat. Um einen zusätzlichen Gasalarm zu verhindern, sollte die Leitung brechen, wurde sie vom Netz getrennt.

Schneelast zu hoch: Firmenhalle evakuiert

Aus Sicherheitsgründen mussten rund zehn Mitarbeitende das Gebäude umgehend verlassen. Ein erneutes Betreten der Firmenräume ist bis auf Weiteres untersagt.

Nach Abschluss der Erstmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Dieser ist nun verpflichtet, eine Fachfirma mit der Räumung des Daches sowie den notwendigen Reparaturarbeiten zu beauftragen.