Einschusslöcher an Wohnhaus? Polizei-Einsatz in Hamburg

Verdächtige Beschädigungen haben am frühen Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in Barmbek-Süd ausgelöst. Was bisher bekannt ist.

Gegen 18 Uhr rückten mehrere Mannschaftswagen der Polizei zur Osterbekstraße Ecke Käthnerort aus. Zuvor waren an der Scheibe eines Wohnhauses mutmaßliche Einschusslöcher entdeckt worden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau will ihren Hund aus der Alster retten – und bricht selbst ein

Die Beamten prüfen derzeit, ob es sich tatsächlich um Schusslöcher handelt oder ob die Beschädigungen eine andere Ursache haben. Mehrere Streifenwagen sind noch vor Ort, die Osterbekstraße wurde für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (mp)